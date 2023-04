Comune di Sanza, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 25 aprile 2023: oggi celebrato 78esimo Anniversario della Liberazione d'Italia.

Questa mattina, alle ore 10.00, la sezione Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di Sanza con il Presidente Cavaliere Attilio De Lisa-Direttivo-Soci Tesserati dintesa con l'Amministrazione Comunale capeggiata dal socio Sindaco dott. Vittorio Esposito, hanno onorato questo giorno memorabile con la deposizione di una corona d'alloro al monumento con il Milite Ignoto in Piazza XXIV Maggio dedicato ai Caduti di tutte le Guerre. Presenti a tale evento le Autorità locali (Civili, Religiose e Militari) compreso il Parroco don Giuseppe Spinelli della diocesi di Teggiano-Policastro insieme alla Stazione dei Carabinieri capeggiata dal maresciallo Massimiliano Castellino e il socio Brigadiere Antonio Ferro. Assente il Dirigente Scolastico invitato Prof. ssa Antonietta Cantillo dell'Istituto Comprensivo Statale di Buonabitacolo e Sanza. Presente anche lo storico locale Prof. Felice Fusco e come Associazione i Priore e vice dell'Arciconfraternita Santa Maria della Neve. Il Cavaliere De Lisa anche Consigliere provinciale A. N. C. R. Federazione di Salerno Area del Vallo di Diano e del Basso Cilento, prima ha ringrato tutti i Convenuti compreso il Sindaco per la collaborazione e allo stesso tempo portando il saluto del Presidente Nazionale prof. Antonio Landi sottolineando a tutti che in data di domenica 2 luglio mattina il Comune di Sanza dopo l'invito da parte del Cavaliere, avrà l'onore della presenza del Presidente Nazionale di cui dopo la Santa Messa delle ore 9.00 in Chiesa San Francesco d'Assisi, onorerà sia il 105esimo Anniversario della Vittoria al monumeto dei che il 166esimo Anniversario della morte di Carlo Pisacane al cippo di cui sono stati informati dal Sottoscritto: Prefettura di Salerno, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, Comando Comprensorio Esercito Italiano di Persano e Comando Compagnia Carabinieri di Sapri. Di seguito la rievocazione dei caduti di tutte le guerre con l'alza Bandiera Tricolore Italiana dell'Associazione e la Lettura della Preghiera del Combattente e Reduce da parte del Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica Italiana. Inoltre l'interveto del Si daco e del Parroco nel ricordo. Inoltre sia il Presidente della sezione A. N. C. R. che il Primo Cittadino hanno ribadito che bisogna rafforzare l'intesa per far si che il sacrificio venga sempre ricordato. La celebrazione della Festa del 25 aprile, come sempre, con grande forza e determinazione, deve essere intesa come simbolo della liberazione dal nazifascismo. Libertà, Democrazia, Uguaglianza e Pace sono valori fondanti che ogni giorno dobbiamo impegnarci a perseguire con parole, gesti e azioni. Si evidenzia, che questa festa non è un palcoscenico politico e che è essenziale che la nostra condotta, il nostro impegno, la nostra voce siano espressione dei valori combattentistici, quali "la Memoria, la Patria, la Liberta e il nostro Tricolore". Wiva il 25 Aprile! Wiva la Liberazione! Wiva la Resistenza! Wiva l'Italia! Wiva l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci!