Giornata mondiale della FSHD: Roccapiemonte si tinge di arancione

Il Sindaco Carmine Pagano informa che il Comune di Roccapiemonte, aderisce oggi alla Giornata Mondiale della FSHD (Distrofia Facio Scapolo Omerale). Per sensibilizzare i cittadini nella conoscenza di questa patologia che provoca, tra i tanti disturbi, quello della impossibilità di sorridere, colorerà il Palazzo Comunale del colore Arancione.

“E’ come mettere una firma per mostrare la nostra vicinanza a chi soffre di questa malattia – dice il Sindaco Pagano – perché il simbolo di questa giornata sono gli Orange Slice Selfies, cioè i selfie fatti con uno spicchio d’arancia, quest’ultimo posto davanti alla bocca rappresenta quel sorriso che per alcuni è impossibile da evidenziare. Siamo orgogliosi di prendere parte a questa iniziativa. Roccapiemonte deve mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione e la sensibilità verso problemi che interessano tutti noi e non solo alcune persone”.