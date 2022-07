Comuni Ricicloni, premiata anche Salerno: ecco la motivazione

Il Comune di Salerno è stato premiato questo pomeriggio nell’ambito della XXIX edizione di Comuni Ricicloni, l'annuale manifestazione organizzata da Legambiente. Presente per il Comune l'assessore all'ambiente Massimiliano Natella, insieme all'Amministratore Unico di Salerno Pulita Vincenzo Bennet.

Salerno ha ricevuto il riconoscimento premio startup per l’avvio del nuovo programma di raccolta differenziata e per la celere risposta all’offerta del Pnrr con la presentazione di sette progetti di finanziamento, cinque dei quali per il miglioramento della raccolta ed i restanti due per gli impianti.

“È stato un onore ed una responsabilità rappresentare il Comune di Salerno per questo riconoscimento che giunge in un momento decisivo per le iniziative messe in campo come conseguenza del programma di lavoro elaborato nei mesi scorsi - ha dichiarato l'assessore Natella - È per noi un’iniezione di fiducia e la conferma che si è sulla strada giusta per il raggiungimento di ulteriori obiettivi virtuosi”.

Il premio

Molti dei comuni premiati hanno evidenziato l’importanza dei controlli per la buona riuscita della raccolta differenziata. Il Comune di Salerno si è mosso proprio in questa direzione con l'istituzione della figura degli ispettori ambientali, che affiancheranno la Polizia Municipale nelle operazioni di contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e del mancato rispetto delle norme della raccolta differenziata.

“È un premio al grande lavoro di preparazione fatto in questi mesi e che stiamo continuando a fare quando ormai mancano pochi giorni dall’avvio del nuovo piano. Dopo 14 anni dall’inizio della raccolta differenziata in città - ha sottolineato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita SpA - siamo ritornati nelle case e nelle attività commerciali dei salernitani per riattivare l’attenzione sulla raccolta differenziata, introducendo anche correttivi e novità. Altre sfide ci attendono nei prossimi mesi se, come spero, ci verranno finanziati i 7 progetti che abbiamo candidato ai finanziamenti del Pnrr”.

“Proprio da Salerno Conai è partito nello sviluppo di un modello di intervento per aiutare i Comuni del Sud – commenta il presidente Conai Luca Ruini. – Siamo felici di dare oggi questo riconoscimento a una città che ha sempre cercato nuove soluzioni ai problemi nella gestione dei rifiuti, e che continua a fare nuovi sforzi per migliorare i suoi risultati”.