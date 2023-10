Giffoni Valle Piana vince il premio "Comuni d'eccellenza": "Riconosciuti i nostri sforzi"

Giffoni Valle Piana è uno dei 57 Comuni italiani insigniti del premio “Comuni d’Eccellenza – Ambasciatori Italiani", la cui cerimonia ufficiale si è tenuta giovedì 19 ottobre presso la Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria della Minerva presso il Senato della Repubblica. A ritirare il premio il sindaco, Antonio Giuliano. “Questo - afferma Giuliano - è il premio per Giffoni, da oggi tra i Comuni Italiani di eccellenza. Abbiamo ricevuto un prestigioso premio che riconosce i nostri sforzi straordinari e il nostro impegno instancabile nel migliorare la qualità della vita nel nostro comune. Siamo grati per il riconoscimento del nostro impegno, ma questo premio è anche una testimonianza del potenziale che abbiamo qui. Siamo pronti a continuare a lavorare per affrontare le sfide future, per costruire un ambiente più inclusivo, sostenibile e prospero".