Concerto di Al Bano a San Marco di Castellabate: scatta la stretta sull'alcol

Stretta per tutelare l'incolumità pubblica, a San Marco di Castellabate, in occasione del concerto di Al Bano previsto per oggi 29 aprile. In particolare, il sindaco, a partire dalle ore 16 di oggi fino alle ore 2 di domani 30 aprile ha disposto il divieto di vendita e somministrazione per ogni fascia di età di bevande alcoliche e superalcoliche (tasso alcolico superiore a 21°) per gli stands e strutture temporaneamente autorizzate, nonché per ogni altra attività commerciale, nonchè di consumo per ogni fascia di età di bevande alcoliche e superalcoliche (tasso alcolico superiore a 21°).

I divieti

E ancora di introdurre e consumare bevande in contenitori o bottiglie di vetro e/o lattine nelle aree interessate allo svolgimento della manifestazione e di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro e/o in lattina. “Fatto salve le responsabilità civili e penali, il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà il pagamento di una sanzione amministrativa a carattere pecuniario”, si legge nel provvedimento.