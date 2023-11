Concerto di Capodanno in piazza della Libertà: i Pooh sempre più favoriti

Sono i Pooh i favoriti per il concerto di capodanno in piazza della Libertà a Salerno. Come riportato da Il Mattino, sembra che l’amministrazione stia limando i dettagli per chiudere l’accordo con lo storico gruppo, da poco rientrato in pista con il tour celebrativo “Amici per Sempre".

Il concerto

L’altro nome sul tavolo è quello di Gigi d’Alessio, anche se sembra un’ipotesi ormai tramontata. L’ufficialità dell’ingaggio dovrebbe arrivare nelle prossime ore.