Praiano Chambre and Jazz Music Festival: Marianna Casola in concerto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Praiano Chambre and Jazz Music Festival dà il benvenuto al nuovo mese con un appuntamento delicato ed intenso.

Sabato 2 Settembre a partire dalle ore 21.30, la Congrega del Rosario accoglierà lo splendido Piano Solo della musicista positanese Marianna Casola.

Il suo repertorio, in continua evoluzione, spazia dal barocco al ‘900. Negli ultimi anni si è dedicata anche alla composizione. Nel corso della serata in programma ascolteremo l’opera Children’s Songs di Marco Caiazza e parti dalla Sonata op.27 n.2 “Al chiaro di luna” e dalla Sonata op. 57 “Appassionata” di Beethoven. In conclusione, proprio un’opera della pianista intitolata Il tuo nome.

Marianna Casola si è diplomata brillantemente in Pianoforte presso il Conservatorio di Benevento, e fondamentale per la sua formazione culturale e specificamente musicale è stato il Maestro Raimondo Di Sandro (professore al Conservatorio di Napoli, chitarrista e compositore).

Si è perfezionata con i maestri Vladimir Krpan (professore all’Accademia di Musica di Zagabria, considerato uno dei migliori allievi di Arturo Benedetti Michelangeli), Alexandre Hinchev e György Sándor (allievo di B. Bartok).

Ha partecipato a diverse manifestazioni concertistiche a Ravello, Sorrento, Amalfi, Napoli, Rovigo, Montalcino, Salò, Dubrovnik, Roma, Praiano e Positano, dove ha fondato l’Associazione Musicale “PosiMuse”. Si è esibita in diversi concerti con varie orchestre straniere (come l’Orchestra Sinfonica di Dubrovnik) in qualità di solista, ma esegue performance anche in duo, accompagnandosi ad altri talentuosi musicisti per chitarra, flauto e violino, oppure con cantanti.

Nel 2021 ha inciso il suo primo album, Oltremisura - musiche di Debussy e Castelnuovo-Tedesco, diffuso su tutte le piattaforme e pubblicato per l’etichetta PVR.

Non perdete l’occasione di farvi trasportare in un viaggio musicale emozionante. La Praiano Chambre and Jazz Music, organizzatrice dell’iniziativa con il patrocinio del Comune di Praiano, vi aspetta.