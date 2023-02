Guns N’ Roses in concerto al Circo Massimo di Roma: biglietti in vendita anche nel salernitano

Saranno in vendita anche a Salerno, dal 24 febbraio, i biglietti per il concerto dei Guns N’ Roses al Circo Massimo di Roma, unica tappa italiana del tour mondiale, in programma l'8 luglio.

Le informazioni

In Campania saranno attive le nuove biglietterie TicketOne: in provincia di Salerno, in particolare, via alle vendite a Nocera Inferiore (via Fiano 203/205), a San Valentino Torio (via Matteotti 5), Pontecagnano Flaiano (via Picenza, traversa Abate Conforti 4), San Marzano sul Salerno (via Berlinguer 38/A), Pagani (via Arcivescovo Cesarano 23), Scafati (via de Gasperi 182/184), oltre che nel punto Planetpay365 del capoluogo, in via Galdieri 24/26. Tanta curiosità.