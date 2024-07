Grande successo per “Musicarte”, il concerto a lume di candela nella chiesa di Fratte

Nonostante il gran caldo di questi giorni, è stato un grande successo “Musicarte”, il suggestivo concerto a lume di candela con un’affascinante estemporanea di pittura, andato in scena presso la storica Chiesa Santa Maria dei Greci di Fratte, a Salerno. A promuovere l’iniziativa il Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad, con il patrocinio morale dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno e dell’Ufficio Cultura e Arte dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno e in collaborazione con la Parrocchia Santi Felice e Giovanni in Pastorano.

La voce del maestro di coro e cantautore salernitano Manuel Fernandez, accompagnato alla tastiera dal musicista e direttore di coro, Michele Buonocore ha incantato ed emozionato la platea con un repertorio di brani moderni ispirati ai temi della Pace e della Speranza, a lume di candela. A scandire note e parole, l’estemporanea di pittura del maestro Ferdinando Bove, noto artista salernitano. Durante la performance canora si è esibita anche la piccola Chiara con passi di danza che più volte hanno suscitato gli applausi del pubblico. Quello di ieri è stato soltanto il primo di una serie di eventi che il Centro per la Legalità organizzerà prossimamente nella storica chiesa di via Dei Greci.