Il maltempo non ferma la musica: Sala Pasolini gremita per il concerto del primo maggio

La pioggia ha impedito di organizzarlo all'aperto ma non ha fermato la macchina del concerto del primo maggio di Salerno, promosso da Cgil, Cisl, Uil e Comitato “Verso il Primo Maggio” con il patrocinio del Comune di Salerno. Il cambio di location (dalla spiaggia di Santa Teresa alla Sala Pasolini) non ha modificato la scaletta del concerto, che ha visto alternarsi sul palco Le Charjse, Radio Tahuania, Sule, Krikka Reggae, Denise Galdo, Tonico Settanta, Nemesisterica e Zaund.

Le parole dell'assessore

A salutare la platea, per conto dell'amministrazione comunale, l'assessore Paola De Roberto, che successivamente ha affidato ai social le sue sensazioni. "Esserci - scrive l'assessore - per rivendicare con forza che il primo maggio non è una giornata simbolica ma una giornata dal grande valore sociale, di rivendicazione dei diritti, delle libertà, dell’uguaglianza, delle tutele. Esserci per dire sì alla flessibilità del lavoro, perché è al pari con i tempi che mutano velocemente, ma assolutamente no alla precarietà, al dumping salariale o ad architetture finanziare che redistribuiscono risorse destinate ai più poveri per darle ai meno poveri, generando guerre tra poveri. Esserci per sottolineare l’importanza di disegnare strategie chiare per migliorare l’occupazione giovanile e femminile che passino anche da un investimento serio sui servizi e sulla loro qualità. Esserci per dire si al lavoro vero, fatto di investimento sul capitale sociale, di stabilità, di profumo di dignità, di diritti, di libertà".

Foto di Antonio Capuano