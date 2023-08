Meeting del Cervati: oggi sul palco gli Articolo 31

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tappa a Sanza per gli Articolo 31: oggi, 23 agosto, alle 21 si terrà il concerto nell'ambito del Meeting del Cervati.

Informazione di servizio per le famiglie: per i bambini fino a 12 anni, accompagnati da un adulto, è necessario un documento di riconoscimento, Per i portatori di handicap il contrassegno. I documenti vanno mostrati, se richiesti, ai varchi d’accesso al concerto.

Per tutti invece l’invito è a conservare i tagliandi per eventuali controlli in area concerto.