Concorso Aci, c'è un salernitano tra i vincitori

Antonio Avallone di Salerno ora residente a Pontecagnano Faiano è uno dei 24 fortunati vincitori di un i Phone 1 3 Pro in palio n el Concorso ACI . È stato premiato oggi nella sede dell'Automobile Club Salerno , Antonio Avallone , socio Aci fedelissimo dal 2017 con tessera Aci Sistema a Salerno e assicurato Sara Assicurazioni . Antonio è uno dei ventiquattro vincitori dell’Apple I-Phone 1 3 Pro in palio n el “Concorso Aci ti premia due volte” riservato ai soci dell’Automobile Club d’ Italia. A consegnare il premio il Presidente dell’Automobile Club Salerno Vincenzo Demasi e il Direttore ACI Giovanni Caturano, con l’Agente Capo della Sara Assicurazioni di Salerno Vestuti Andrea Carlone,presso la cui Agenzia è stata emessa la Tessera Aci del fortunato vincitore e Salvatore Riccio Account Sviluppo Rete ACI. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Demasi per l’estrazione di un socio dell’Automobile Club Salerno e per l’Agente Sara di Salerno Vestuti, Andrea Carlone, per l’impegno che sta portando avanti nel campo assicurativo e associativo.