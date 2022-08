"I tramonti di Acciaroli": al via il concorso fotografico indetto da Paolo Baron

Al via il concorso fotografico indetto dalla pagina Facebook "Chiusopertramonto" di Acciaroli. "Quale pagina migliore per divertirvi a pubblicare il vostro scatto più bello e condividerlo con i tantissimi amici innamorati di quei colori?", si chiede Paolo Baron.

Come partecipare

Per partecipare, basta inviare in privato – attraverso la pagina Chiusopertramonto – la foto del più bel tramonto scattate ad Acciaroli (non saranno prese in considerazione foto realizzate in altri luoghi) entro le ore 24 del 31 agosto 2022. Il giorno 2 settembre, verrà pubblicato un unico post con tutte le foto ricevute. Ogni foto conterrà il nome dell’autore e il tag al suo profilo Facebook o Instagram. Da quel momento, sarà possibile votare e far votare, condividere e commentare liberamente fino alle ore 24 del 7 settembre. Chi avrà ottenuto più like riceverà il premio (la spedizione sarà a mio carico).

La nota

Le foto dovranno essere inviate via messaggio privato alla pagina Chiusopertramonto, non inviate foto al mio profilo privato, per favore. Il vincitore sarà colui che avrà ricevuto più like entro le ore 24 del 7 settembre 2022.

Il premio

"Questo mini-concorso è una mia idea, non ha sponsorizzazioni, non aspettatevi medaglie d’oro. Al vincitore andrà quella che chiamiamo La Tetralogia acciarolese, cioè i quattro libri che raccontano Acciaroli con le parole, le immagini, la sua cucina tipica e – ovvio – i suoi tramonti. In basso troverete i 4 titoli che spedirò personalmente al vincitore", ha spiegato Baron.

I libri

Il tempo fermo - Acciaroli fotografica, di Peppe Cucco (Fotografia)

Acciaroli - Il tempo elastico, di Rosa Bianca La Greca (Romanzo)

L'ingrediente segreto dei centenari di Acciaroli, di Pietro Schiavo (Cucina cilentana)

Chiuso per tramonto - Tramonti di Acciaroli take away di Paolo Baron (Fotografia) Mostra meno