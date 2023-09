Concorso nazionale per giovani pianisti, vince la salernitana Azzurra Romano

È una salernitana a vincere il concorso giovani pianisti accompagnatori tenutosi a Livorno nei giorni scorsi. Si tratta di Azzurra Romano, proveniente da Montecorvino Rovella.

L'evento

La serata-evento è stata dedicata al ricordo di Laura Pasqualetti, musicista scomparsa due anni fa, e si è conclusa col concorso che ha visto gareggiare otto pianisti. A prevalere nella gara è stata Azzurra Romano, che ha convinto la giuria composta dal presidente, il Maestro Paolo Spadaro Munitto (direttore d’orchestra, cembalista e pianista, direttore principale dello Jerusalem Lyric Opera Festival dalla stagione 2021-22 e Maestro di sala di primo livello al Teatro alla Scala dal 2002), Marco Voleri (direttore artistico del Mascagni Festival) ed Emanuele Gamba (direttore artistico Fondazione Goldoni Emanuele Gamba). Ad Azzurra, in quanto vincitrice, sarà offerto un contratto come pianista accompagnatore per le attività del Teatro Goldoni di Livorno per la stagione 2023-2024. Dopo la vittoria, il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D'Onofrio, ha consegnato alla giovane pianista un attestato di benemerenza a nome della comunità tutta "per aver portato in alto il nome di Montecorvino Rovella".