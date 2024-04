Concorso Internazionale Città di Baronissi: i vincitori della kermesse

Grande successo per il Concorso Internazionale Città di Baronissi tenutosi nel Museo Frac e nella Sala S Francesco del Convento della SS Trinità di Baronissi, trasformati in un vero e proprio palcoscenico globale. Dall’8 all’11 aprile, musicisti provenienti da ogni angolo del mondo hanno affollato le sale, dando vita a quattro giorni di straordinarie esibizioni musicali. I talenti provenienti dall'Italia hanno condiviso il palco con musicisti provenienti da paesi lontani come Turchia, Cina, Giappone e Polonia. Questa diversità culturale ha arricchito ulteriormente l'esperienza, offrendo al pubblico una panoramica eclettica di stile e delle tradizioni musicali. Ogni artista ha portato con sé il proprio bagaglio di esperienze e passioni, regalando al pubblico momenti indimenticabili di pura bellezza musicale. “Il Concorso Internazionale Città di Baronissi – spiega il direttore artistico Anna Malesci – ha dimostrato ancora una volta il potere unificante della musica nel creare connessioni oltre i confini geografici e culturali. Grazie alla dedizione e al talento dei partecipanti, questa manifestazione ormai è diventata un punto di riferimento e un appuntamento di grande attrattiva sia per i più giovani che per i professionisti che, grazie all’assegnazione delle borse di studio in danaro e dei concerti premio, possono avere la giusta visibilità che serve loro per incrementare le fasi iniziali della carriera.”

I vincitori

Vincitori di primi premi assoluti, delle varie categorie con l’assegnazione di borse di studio e concerti sono: sez. Canto lirico Lina Malgieri e Francesco Palmieri; sez. Pianoforte Zeynep Izgi e Fiammetta Saggese; sez. Fiati Marco Petraglia (flauto) e Lorenzo Pizza (sassofono); sez. musica da camera Paolo Laiso (flauto) e Carmela di Ronza (arpa). Inoltre per la sez. Archi i violinisti Giulia Fuligni, Airi Carotenuto, Giovanna Russo e Antonio Fusco.