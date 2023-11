Concorso di poesia e arte “Il Natale ieri e oggi” 2023: aperto il bando

Diventa “maggiorenne” uno dei maggiori premi campani per longevità e pluralità di interessi. Giunge, infatti, alla sua diciottesima edizione il Concorso Internazionale di poesia e arte “Il Natale ieri e oggi” 2023, indetto dall’accademia internazionale “Alfonso Grassi", presieduta da Raffaella Grassi, con il patrocinio dell’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno e della Provincia di Salerno.

Il bando

Il bando completo della diciottesima Edizione Concorso Internazionale “Natale, ieri & oggi” 2023 - Poesia & Arte (Poesia, Narrativa, Pittura, Grafica, Scultura, Cortometraggio, Arte Presepiale, Flash Teatrale; Composizione Musicale; Coreografia Balletto) è consultabile sul sito www.accademiagrassi.it e sulla pagina Facebook dell’Accademia. Il termine ultimo per la consegna dei lavori è il 21 dicembre 2023. La cerimonia di premiazione si svolgerà invece il 30 Gennaio 2024, alle ore 10 presso il Centro Sociale - Auditorium / Sala Teatro, Via Cantarella (Uscita Tangenziale - Pastena, Zona Orientale), Salerno. Per l’occasione, sarà allestita nell'Atrio dell’Auditorium anche una Mostra Natalizia, con i lavori dei Premiati. Per tutti gli Studenti, di ogni Ordine e Grado, la Partecipazione è completamente Gratuita. L’iscrizione all’Anno Accademico 2024 dell’Accademia Alfonso Grassi, darà la possibilità ai Partecipanti alla Sez. Arte del presente e di poter aderire, presso l’Accademia Alfonso Grassi, a una Mostra Gratuita d’Arte Collettiva. Mentre, ai Partecipanti alla Sez Poesia, l’iscrizione all’anno sociale accademico consentirà di poter organizzare un proprio Evento, come ad esempio la presentazione di un libro. Continua, intanto, anche il Progetto di Solidarietà dell’Accademia: “Alfabetizzazione nel Congo”, con la costruzione di nuove aule.

Per ulteriori informazioni ed aggiornamenti vari consultare, periodicamente, il sito dell'Accademia: www.accademiagrassi.it - Contattare, eventualmente anche la Presidenza, tramite e.mail: info@accademiagrassi.it