Concorso nazionale “Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”: parte la quarta edizione

La Fondazione "Angelo Vassallo Sindaco Pescatore" e l'Associazione "Battiti di Pesca" sono liete di annunciare l'attesa apertura della quarta edizione del "Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore". Un'opportunità unica per le scuole italiane di abbracciare la riflessione e la creatività degli studenti sul tema ispiratore: "Lo Stato siamo noi. Sono i paesi che fanno il Paese." Il concorso, aperto all'iscrizione fino al 23 dicembre 2023, invita gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a esprimere la propria visione attraverso tre affascinanti sezioni: letteraria, artistica e multimediale. Tema della Quarta Edizione: "Lo Stato siamo noi. Sono i paesi che fanno il Paese".

I dettagli del concorso

Il cuore del concorso riflette l'eredità e l'impegno del compianto Sindaco di Pollica, Angelo Vassallo, figura esemplare di cittadino e amministratore pubblico. “È con grande soddisfazione e profondo senso di responsabilità che annunciamo l'apertura della quarta edizione del "Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore". Questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica per le scuole italiane di promuovere la riflessione e la creatività degli studenti, incoraggiandoli a esprimere la propria visione sul tema avvincente: 'Lo Stato siamo noi. Sono i paesi che fanno il Paese'. Questo concorso, aperto a tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, si propone di onorare l'eredità e l'impegno straordinario del compianto Sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Angelo non era solo un amministratore pubblico esemplare, ma anche un cittadino devoto che ha dedicato la sua vita alla promozione dei valori di giustizia e cittadinanza democratica. La sua tragica scomparsa nel 2010 ha rappresentato la perdita di un uomo straordinario e la fine di un sogno collettivo. Mantenere vivo il sogno di Angelo Vassallo, un sogno intriso di giustizia e valori civili, è per noi un dovere fondamentale per preservare il nostro futuro. Invitiamo tutte le scuole a partecipare attivamente a questa iniziativa, contribuendo così a mantenere viva la fiamma dei principi di giustizia, cittadinanza e sostenibilità. La creatività e l'ingegno degli studenti saranno i testimoni tangibili di un impegno condiviso per un futuro migliore”. A dirlo è Dario Vassallo Presidente della Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore.

Il concorso si pone l'ambizioso obiettivo di onorare la memoria di Angelo Vassallo, promuovendo riflessioni e opere in linea con gli ideali dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Un invito a partecipare attivamente, contribuendo a mantenere viva la fiamma dei principi di giustizia, cittadinanza e sostenibilità. Sensibilizzazione su Tematiche Cruciali e Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Il concorso mira a sensibilizzare gli studenti su tematiche cruciali, focalizzandosi sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030. Con un particolare riferimento a città e comunità sostenibili, lotta contro il cambiamento climatico, e pace, giustizia e istituzioni solide, si invita ogni giovane mente a esprimere la propria visione unica attraverso opere inedite.

La scadenza per l'iscrizione è fissata al 23 dicembre 2023, mentre la presentazione delle opere dovrà avvenire entro il 21 marzo 2024. Gli elaborati, testimoni della creatività e dell'ingegno degli studenti, potranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: premioangelovassallo@gmail.com . La Fondazione "Angelo Vassallo Sindaco Pescatore" e l'Associazione "Battiti di Pesca" invitano calorosamente tutte le scuole a partecipare attivamente a questa significativa iniziativa, contribuendo così a preservare e diffondere i valori di giustizia, cittadinanza e sostenibilità, in piena coerenza con l'eredità luminosa di Angelo Vassallo. Un'occasione imperdibile per plasmare il futuro attraverso la voce e la visione dei nostri talentuosi giovani.