Bandiera Blu a Positano, domani la cerimonia per il conferimento

"Domani alle ore 19, la MareNostrum Dike, motovela della legalità e della conoscenza sarà a Positano per partecipare alla Festa con conferimento della Bandiera Blu a Positano. Ringrazio il sindaco, Giuseppe Guida, al quale Archeoclub D’Italia rivolge i complimenti per la conferma di Positano Bandiera Blu”. Lo ha annunciato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia. "E’ un messaggio forte che da Positano lanceremo domani. Legalità, tutela del mare, valorizzazione del patrimonio naturalistico, ambientale, culturale, archeologico, non sono concetti astratti e slegati. Domani apriremo il Conferimento della Bandiera Blu con l’arrivo della MareNostrum Dike, oggi luogo di conoscenza. Era una Oceanis 473 sequestrata agli scafisti, dunque luogo di sofferenza, oggi è MareNostrum Dike, luogo di riscatto e conoscenza. Siamo orgogliosi di ricevere, anche per questa estate, il prestigioso riconoscimento della Bandiera Blu, che certifica non solo la qualità del nostro mare ma anche l'alta gamma di servizi offerti – incalza Giuseppe Guida, sindaco di Positano – oggi implementati anche con il meraviglioso patrimonio culturale. L'ottenimento di questo riconoscimento conferma la scrupolosa gestione del nostro ambiente da parte dell'Amministrazione Comunale, che si impegna ad osservare i rigorosi standard di qualità delle acque, gestione ambientale, sicurezza e servizi offerti, così da garantire a cittadini ed ospiti il benessere e la tutela ambientale".

L'entusiasmo

"L'ottenimento della Bandiera Blu è il risultato di uno sforzo collettivo che coinvolge le autorità locali, gli operatori turistici e la comunità stessa, attraverso investimenti in infrastrutture, monitoraggio ambientale e programmi di sensibilizzazione. Positano, già scelta come meta di eccellenza per il turismo internazionale, con l'aggiunta della Bandiera Blu, si distingue ulteriormente come una destinazione costiera sostenibile e attenta al benessere ambientale - conclude il primo cittadino - Positano è borgo in verticale dal grande patrimonio culturale. Ricordo al riguardo anche la meravigliosa Villa Romana, sul mare che continua a stupire con le scoperte e i restauri”. .

Il programma

Appuntamento alle ore 20 sulla spiaggia grande di Positano. Alle ore 19:30, la Sfilata della Banda di San Vito Positano, a cura dell’Associazione Franco di Franco. Seguirà la cerimonia di Conferimento della Bandiera Blu, con il saluto alla Bandiera del gruppo di Scherma Scenica di Positano, guidati dal maestro Iacopo Siccardi. Dalle ore 19 apertura della MareNostrum Dike, un tempo Oceanis 473 sequestrata agli scafisti, confiscata e poi assegnata in custodia ad Archeoclub D’Italia dalla Procura della Repubblica di Ragusa.