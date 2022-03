"Asia for Ukraine": canti e occhi lucidi in piazza della Concordia, per la consegna dei beni diretti al confine

Commozione e speranza, stamattina, in piazza della Concordia, dove hanno sostato i tir che trasporteranno gli aiuti umanitari in Ucraina. Sulle note dell'inno ucraino e di Va Pensiero, si è tenuta la manifestazione di solidarietà "Asia for Ukraine".

L'iniziativa

L’associazione Italo-Ucraina “Kalyna” e il comitato salernitano per gli aiuti all’Ucraina C.S.AU, infatti, hanno consegnato simbolicamente, agli autisti di due auto-articolati, gli aiuti raccolti a Salerno nelle ultime settimane e che partiranno per l’Ucraina nella stessa giornata di oggi. L’iniziativa è stata ideata e proposta dal padre di Asia Bassi, una giovanissima concittadina scomparsa improvvisamente lo scorso mese di novembre 2021 a causa di una leucemia fulminante.

Foto di Antonio Capuano