Onorificenze sportive Coni: la cerimonia di consegna a Palazzo Sant'Agostino

Si è tenuta oggi a Palazzo S.Agostino la cerimonia di consegna delle onorificenze e delle benemerenze sportive provinciali del Coni organizzata dalla Delegazione Provinciale Coni di Salerno. Hanno partecipano alla cerimonia il Presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, il Presidente Coni Campania, Sergio Roncelli, la Delegata Provinciale Coni Salerno, Paola Berardino. Presenti anche autorità istituzionali, politiche e del mondo dello sport.

Parla il presidente

“Dopo lo stop forzato di questi ultimi due anni – ha detto il presidente Franco Alfieri – riprende questa prestigiosa iniziativa con cui il Coni premia e assegna il giusto riconoscimento a donne e uomini che hanno fatto dello sport un valore fondante della loro vita. In questa occasione mi è stato consegnato il Gagliardetto Coni quale attestato di stima per il contributo e la vicinanza al mondo sportivo. Per me è un onore aver ricevuto questo riconoscimento simbolico insieme ad atleti, dirigenti, donne e uomini che hanno contribuito alla crescita delle varie discipline sportive. La diffusione della cultura dello sport è fondamentale soprattutto per i nostri giovani, ma anche per tutti noi. Rappresenta una opportunità di crescita, di condivisione, di affermazione sociale. Ringrazio gli amici del Coni per questo bellissimo momento”