Conservatorio “Martucci”, si inaugura la panchina contro la violenza di genere

Si terrà venerdì 20 ottobre, alle 11, l’inaugurazione dell’installazione di una panchina rossa, simbolo con cui il Conservatorio di musica “Giuseppe Martucci” aderisce alle iniziative contro la “violenza di genere”. La panchina sarà sistemata nell’area esterna del Conservatorio. Interverranno Vincenzo Napoli (sindaco di Salerno); Luciano Provenza (presidente del Conservatorio “Giuseppe Martucci”; Fulvio Artiano (vice direttore del Conservatorio “Martucci”); Anna Cefalo e Maria Perisano, rispettivamente presidente e vice presidente del CIF (Centro Italiano Femminile) provinciale di Salerno e responsabili del CAV (Centro Ascolto Donna), centro antiviolenza accreditato presso il comune di Salerno.

L'evento

La giornata a difesa della donna continuerà nel pomeriggio presso il Museo Diocesano di Salerno, dove nell’ambito della quarta edizione de L'Arte per la Giustizia, progetto artistico e culturale originale, organizzato dalla professoressa Imma Battista, si terrà l’ultimo appuntamento della rassegna denominato Donne che incorrono nei lupi: alle 18 ci sarà l’inaugurazione della Mostra pittorica di Lilliana Comes; alle 18.30 avrà inizio un interessante dibattito sulla tematica, condotto dal giornalista Eduardo Scotti, con la partecipazione di Giuseppe Borrelli (Procuratore Capo della Repubblica di Salerno), Iside Russo (magistrato già Presidente della Corte di appello), Donatella Caramia (neurologa) e Teresa Liguori (avvocato coordinatrice sportello antiviolenza Selene).Alle 19.15 concerto-spettacolo Concerto per Donnamore, scritto e diretto da Liberato Santarpino, con Cinzia Ugatti, voce recitante, e con Emilia Zamuner (voce), Giuseppe Scigliano (bandoneon), Marco De Gennaro (pianoforte), Gianmarco Santarpino (sassofono), Liberato Santarpino (violoncello). L'ingresso è libero.