Scafati: più controlli anti-Covid nei bar, intanto via libera al trenino di Babbo Natale

Incrementati, da alcuni giorni, i controlli della Polizia locale in bar, ristoranti ed esercizi commerciali a Scafati, per la verifica dei green pass.

L'iniziativa

Intanto, in linea con le disposizioni anticovid vigenti, l'associazione Scapha Aps presenta ''Natale Itinerante'' con Il Trenino di Babbo Natale. Domani 31 dicembre dalle 11 alle 17, ecco le tappe in programma:



Piazza Vittorio Veneto

Via Roma - Piazza Giuseppe Garibaldi

Via S.Maria la Carità - Mariconda

C.so Nazionale

Via C. Battisti

Via Martiri D'Ungheria

Via Luigi Cavallaro

Via Passanti C. le Raiola - Santa Maria Delle Grazie

Via Corbisiero - San Vincenzo

Via Della Resistenza

Via Michelangelo Nappi - Contrada 31

Via Berardinetti

Via Poggiomarino - Sant'Antonio Vecchio

Via San Pietro - San Pietro

Via Alcide De Gasperi

Via Genova - Centro Commerciale Plaza

Via Fosso dei Bagni - Madonna dei Bagni

Via Dante Alighieri