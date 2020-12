Attentato a Berlino, il parco giochi di Contursi Terme intitolato a Fabrizia Di Lorenzo

La comunità di Contursi Terme ha onorato la memoria di Fabrizia Di Lorenzo, la ragazza di Sulmona uccisa a Berlino il 19 dicembre 2016 durante un attentato terroristico. Quel maledetto giorno di quattro anni fa, infatti, un camion guidato da un terrorista si lanciò sulla folla velocità travolgendo e uccidente alcuni cittadini e turisti che stavano visitando i mercatini natalizi. La mamma Giovanna Frattaroli insieme col marito Gaetano Di Lorenzo non si sono arresi alla furia della violenza e con il Comitato Insieme per Fabrizia Di Lorenzo portano avanti iniziative nelle scuole per promuovere il tema della promozione della tolleranza, del tema interculturale molto caro a Fabrizia, innamorata delle istituzioni europee.

L'inaugurazione

Contursi Terme è la cittadina di origine del papà, dove vive una parte dei suoi familiari. Proprio qui in memoria di Fabrizia è stato dedicato un parco giochi. Nella ricorrenza del IV anniversario della strage, è stata installata un’opera in maiolica che ritrae Fabrizia con il suo sorriso e un messaggio di speranza: “Il sorriso è il suo testamento... Hanno provato a spegnerti con l’odio ... ma lo hanno scolpito nell’Eternità!”. Proseguono i contatti e le iniziative con l’associazione nata in suo nome e con la famiglia.