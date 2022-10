Nasce “Scacco Matto Salerno”, cooperativa per la riabilitazione psicosociale delle persone

In città è nata “Scacco Matto Salerno”, una cooperativa sociale che si occupa di riabilitazione psicosociale per le persone che stanno affrontando un percorso di cura psichiatrico e che vivono una condizione di isolamento sociale.

I bisogni

Molto spesso, durante i trattamenti psichiatrici le persone, un po' perché non sono supportati adeguatamente dai servizi territoriali, un po' perché lo stigma è tuttora dilagante, tendono a rinchiudersi e a non avere più contatti sociali. Questo fa sì che queste persone si allontanano dalle relazioni, dal lavoro, iniziano a perdere gli stimoli per fare le principali attività quotidiane come ad esempio lavarsi, vestirsi e addirittura prepararsi da mangiare.

Il commento

“Con Scacco Matto – spiega il presidente Domenico Barile - vogliamo aiutare queste persone attraverso percorsi riabilitativi mirati, con una novità che è la figura dell'ESP, ovvero esperto in supporto tra pari in ambito psichiatrico. L'utente esperto è una persona che ha avuto egli stesso esperienza in ambito psichiatrico, ma ha raggiunto già un grado di autonomia tale da poter essere, se ne ha voglia, spunto e aiuto per le altre persone che sono un po' più indietro nel percorso di recovery”.