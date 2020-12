Cagnolini al freddo a Cava: urgono coperte al canile, l'appello dei volontari

"Il freddo purtroppo è arrivato e noi ed i nostri ospiti abbiamo più che mai bisogno del vostro aiuto, soprattutto i cani più anziani": lo ha fatto sapere Teresa Salsano del Comune di Cava de' Tirreni.

L'appello

Se avete coperte, piumoni o abiti caldi in disuso per favore portateli al canile di Cava de'Tirreni ne abbiamo davvero bisogno.

Chiunque volesse contribuire ad aiutare gli amici di zampa in queste fredde giornate, potrà recarsi in via D'amico, a S.Lucia

di Cava de'Tirreni dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 18.