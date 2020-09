Coppia in vacanza in Cilento salva la vita ad un piccolo riccio: la storia

Nel nostro territorio, esiste ancora chi apre il cuore all'altro, umano o animale che sia. Lo dimostra la storia resa nota da un volontario dell'Enpa a mezzo social. Una coppia di giovani, qualche giorno fa, in vacanza a Casal Velino, ha incontrato un riccio ferito che necessitava di cure presso il Cras di Napoli, unico centro in grado di salvargli la vita. Così, rinunciando al relax e ignorando i km di distanza, i due ragazzi si sono fiondati in auto per dare una speranza al piccolo amico di zampa.

Sabato sera ero nel Cilento per i nidi di tartarughe quando mi chiamano per un Riccio che era appallottolato in strada a Casal Velino. Un ragazzo mi spiega come lo aveva trovato ma dopo pochi secondi una ragazza, forse in viva voce, lo interrompe dicendo che non ci sono cliniche in zona e che volevano salvarlo. Gli spiego che non ci sono centri in zona se non il Cras di Napoli. Già immaginavo la risposta, qualcosa del tipo:"vabbè Napoli è lontana", "siamo qui in vacanza" ecc.

Nemmeno finisco di dirlo che mi dicono che sono di Nocera ed erano venuti a Casal Velino a passare il sabato sera ma che sarebbero andati subito a Napoli a consegnarlo. Non ho potuto fare altro che dirgli che è bellissimo vedere che una coppia che era partita con l'idea di stare sul lungomare un sabato sera, aveva deciso di cambiare i loro piani per salvare una vita.