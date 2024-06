"Nozze di pietra": coppia di Lecco scrive al sindaco di Salerno per chiedergli "un dono speciale", il primo cittadino accetta

Ho ricevuto una lettera che racconta una storia d'amore lunga quasi quattro decenni. A scriverla Giuseppe Fumagalli, un signore di 81 anni di Monte Marenzo (Lecco) che quest'anno, il 25 luglio, festeggerà 37 anni di matrimonio, le cosiddette "nozze di pietra" e, per celebrare questo anniversario, vorrebbe regalare a sua moglie due pietre per ogni città che hanno visitato insieme. Tra le mete dei suoi viaggi, anche Salerno che ricorda con grande piacere per la bellezza dei luoghi e la cordialità degli abitanti.