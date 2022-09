"Un cornetto per combattere l'anoressia": l'iniziativa dell'imprenditore Maurizio Bollo

Un cornetto in occasione di San Maurizio. È l'iniziativa per combattere l'anoressia messa in campo da Maurizio Bollo, imprenditore digitale di Salerno e ceo del bar Leodamia. Domani, giovedì 22 settembre (giorno in cui ricorre San Maurizio), Bollo dedicherà una giornata all’amore per il cibo e la felicità delle donne.

L'iniziativa

"Avendo lavorato tanti anni nel mondo della danza, ovviamente mi seguono tantissime donne. Ogni giorno sento e vedo storie di ragazze alla ricerca della felicità attraverso l’aspetto fisico. Anche quando ballavo vedevo ragazze, ballerine in primis, mangiare un solo yogurt tutta la giornata prima di salire sul palco e poi svenire dalla fame", ha detto Bollo. "I social spingono sempre di più alla perfezione e allora ho pensato: se in Italia ci sono donne che soffrono di disturbi alimentari e muoiono di anoressia cosa cosa posso fare per dare il mio supporto a questa battaglia? Dedicare il 22 settembre alla donna che mangia e si concede uno sgarro dopo la “fame" estiva. Ho così pensato di regalare a tutte le donne un cornetto, simbolo chiaramente, per esaltare la figura femminile che mangia. Basta leggere di ragazze che muoiono per fame nel 2022".