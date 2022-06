Corpus Domini, folla di fedeli alla processione con l'arcivescovo Bellandi

Si è tenuta oggi, in occasione della solennità del Corpus Domini, la solenne processione presieduta dall'arcivescovo, monsignor Andrea Bellandi, con la partecipazione del Capitolo della Cattedrale, del clero cittadino, dei diaconi permanenti, dei religiosi e religiose, della comunità del Seminario Metropolitano, delle Confraternite della città, delle autorità civili e militari, delle associazioni cattoliche e volontariato, del coro diocesano e dal popolo fedele.

Il percorso

La processione è partita da piazza Vittorio Veneto, poi ha attraversato corso Vittorio Emanuele, via Mercanti, la salita di via Duomo fino a giungere nella Cattedrale con la celebrazione della Santa Messa. Tantissimi – come mostrano le foto di Antonio Capuano – i fedeli salernitani che non sono voluti mancare all’evento religioso.