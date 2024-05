Corsa del Mito, 750 atleti al via: Beccalossi e Ganz i testimonial

Si parte venerdì alle 17.30, all’ufficio turistico La Perla del Cilento, con il convegno dal titolo donne e sport, in famiglia e nella società. Si tratta di un incontro su sugli aspetti evolutivi, generazionali trattando analogie e differenze.

Il programma

Venerdì alle ore 20, invece, l'attenzione si sposta tutto al centro polifunzionale Federico Giuliani con il talk show ‘I campioni si raccontano’. L'avvocato Marco Sansone dialogherà con Evaristo Beccalossi e Maurizio Ganz, i due testimonial dell'evento. Si tratta di due ex calciatori che tra le altre maglie hanno vestito quella della nazionale italiana di calcio e dell'Inter. Sarà dunque anche un'occasione per festeggiare il 20º scudetto conquistato non molti giorni fa dai nerazzurri.

Sabato 11 maggio, alle ore 11, Ciro Romano presenterà il suo primo libro ‘Volevo solo giocare a ping pong’. Una serie di racconti come lo sport e la politica si sono influiti a vicenda nel corso della storia con un focus durante il periodo della guerra Fredda. questo evento si svolgerà presso la terrazza panoramica del bar Trieste sempre a Marina di Camerota.

Alle ore 16 si entra nel vivo della manifestazione con la partenza della MiniMito, la gara podistica per i bambini che si svolge sul porto. I piccoli atleti avranno modo di correre insieme ai loro amici e tagliare lo stesso traguardo dei corridori che gareggeranno subito dopo. Infatti alle ore 17:15 dal porto di Palinuro partirà la fit walking, la gara non competitiva, e poi alle ore 17:30 la partenza ufficiale della 12ª edizione della corsa del mito con Zagara Arancio, Carlo Cantales e Gennaro Varrella che racconteranno in diretta ciò che accade lungo i 15 km di percorso. Una gara immersa nella natura del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che si affaccia sul mare cristallino di uno dei posti più suggestivi d’Italia.

La curiosità

I primi atleti, tra cui i top runner internazionali, arriveranno sul porto di Marina di Camerota dopo 40 minuti dalla partenza. Poi man mano tutti i corridori, anche i meno esperti. Un tripudio diapplausi, colori ed emozioni prima del Pasta Party riservato ai partecipanti alla corsa.Le iscrizioni sono ancora aperte. E' possibile partecipare compilando i documenti che si trovano nella sezione apposita del sito web www.corsadelmito.it. Appuntamento dunque venerdì e sabato a Marina di Camerota lungo la costa del Cilento per vivere un'esperienza all'insegna dei valori dello spot e del divertimento.