Corsa del Mito, Beccalossi e Ganz i testimonial dell'edizione 2024

Evaristo Beccalossi, ex centrocampista dell'Inter, e Maurizio Ganz, ex attaccante del Milan, dell'Inter, del Parma e di altre squadre di Serie A, sono pronti a mettere il loro nome e la loro passione per lo sport al servizio dei partecipanti e del pubblico della Corsa del Mito. I due ex calciatori si sono infatti uniti come testimonial della dodicesima edizione dell'evento podistico.

L'edizione 2024

La Corsa del Mito si svolgerà il prossimo 11 maggio, con un percorso che va dal porto di Palinuro fino a quello di Marina di Camerota. Questa competizione non è solo un'opportunità per gli amanti della corsa di mettersi alla prova, ma anche un'occasione per conoscere il territorio e vivere tutti gli appuntamenti che fanno da cornice alla corsa. L'evento è organizzato dall'associazione "Tuttinsieme". "La Corsa del Mito - scrive l'associazione - rappresenta uno dei momenti clou dell'anno per l'associazione, che vede nel coinvolgimento di Beccalossi e Ganz un valore aggiunto per la sua missione.