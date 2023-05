Una corsia dedicata al pagamento dei bollettini: l'iniziativa di Poste Italiane

Poste Italiane mette a disposizione una corsia dedicata al pagamento dei bollettini di conto corrente. Il servizio è già disponibile in 24 uffici postali del salernitano: 5 nel capoluogo, 2 a Battipaglia e altri 17 distribuiti in maniera uniforme sul territorio provinciale. L’operazione è prenotabile all’ingresso degli uffici tramite il totem per la gestione delle attese premendo il tasto “Bollettini” o, in alternativa, da remoto collegandosi tramite computer al sito www.poste.it, e da tablet e smartphone dalle app Ufficio Postale, BancoPosta e PostePay.

L'iniziativa

"È un’ottima idea - apprende entusiasta Anna, impiegata all’università di Fisciano e residente con la sua famiglia a Salerno -. Spesso mi trovo a dover pagare esclusivamente bollettini di conto corrente. In genere preferisco passare in ufficio postale al mattino presto, prima di recarmi all’università, e sapere di non dover attendere che vengano evase operazioni più lunghe prima di poter essere servita è proprio una bella notizia".

Uffici postali con corsia dedicata al pagamento dei bollettini di conto corrente

AGROPOLI

ANGRI

BARONISSI

BATTIPAGLIA

BATTIPAGLIA 2

BELLIZZI

CASTEL SAN GIORGIO

CAVA DEI TIRRENI

EBOLI

MERCATO SAN SEVERINO

NOCERA INFERIORE

NOCERA SUPERIORE

PAGANI

PONTECAGNANO

QUADRIVIO

SALERNO 5

SALERNO 6

SALERNO 7

SALERNO 9

SALERNO CENTRO

SAN MARZANO SUL SARNO

SARNO

SCAFATI

VALLO DELLA LUCANIA