Corso gratuito di autodifesa per le donne: al via la II edizione a Nocera

Torna a Nocera Superiore il corso gratuito di autodifesa per le donne curato dall’Associazione Street Kali. L'iniziativa sarà presentata il 9 maggio alle ore 17, presso l'aula consiliare del Comune di Nocera Superiore. L'inizio dei corsi è previsto per il 14 maggio, nei locali palestra della scuola primaria San Giovanni Bosco, in via Pecorari 343. I corsi si terranno ogni martedì e giovedì, dalle 17.30 alle 19.30 (due turni di un'ora ciascuno), per una durata di due mesi, a partire dal 14 maggio. La partecipazione è aperta a donne di tutte le età.

La nota