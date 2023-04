"Laboratorio teatrale 0.0" a Salerno, il progetto pilota di Roberto Nisivoccia

Si terrà il 20 aprile, presso la Sala Giovanni Paolo II adiacente all'ingresso del cinema San Demetrio di via Dalmazia, dalle ore 20 alle 22, il "Laboratorio teatrale 0.0" a cura di Roberto Nisivoccia. Si tratta di un progetto pilota articolato in 8 incontri da 2 ore, mirato a dar vita ad un gruppo di lavoro per i prossimi due anni.

I dettagli

Il corso, promosso dal Centro Studi Regina Senatore, è rivolto a coloro che vedono nel teatro la possibilità di divertirsi e la voglia di cimentarsi in un'attività che fino a ieri sermbrava riservata a chi l'attore lo fa per lavoro. Info: 3347593245