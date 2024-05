"Stop genocidio", la pioggia non scoraggia il corteo per la Palestina a Salerno

Non è bastata la pioggia a scoraggiare i partecipanti del corteo pro Palestina, scesi in piazza oggi a Salerno per chiedere di cessare il fuoco.

Foto di Antonio Capuano

La manifestazione, organizzata da UNIT3 per la Palestina, piattaforma che unisce tutte le realtà culturali e sociopolitiche di Salerno e provincia, mira a promuovere il rispetto del diritto internazionale e umanitario in tutta la Palestina.

Da piazza Vittorio Veneto, i manifestanti hanno raggiunto piazza Amendola per consegnare al Prefetto un appello firmato da almeno 52 associazioni culturali, collettivi, circoli, gruppi sportivi e religiosi, reti di studenti e di lavoratori: “Oggi sono i palestinesi, domani saranno le donne, i neri, i migranti o i transgender. Non in nostro nome!", dicono i partecipanti. Foltissima l'adesione all'iniziativa.