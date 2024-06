Festa a Cava per il corteo storico delle "Corporazioni del 600": appalusi per gli sbandieratori

Weekend di festa a Cava de’ Tirreni. Milleduecento figuranti in costumi d'epoca hanno riempito ieri sera Piazza Vittorio Emanuele III per la Benedizione dei Trombonieri e dei Gruppi folkloristici di Cava de' Tirreni impartita da Sua Eccellenza Monsignor Orazio Soricelli, alla presenza del sindaco Vincenzo Servalli, assessori e consiglieri comunali. In serata, alle 23.30, lo spettacolo pirotecnico da me Monte Sant' Adiutore.

Oggi pomeriggio - come mostrano le foto di Antonio Capuano - si è tenuto il grande Corteo storico delle "Corporazioni del 600" che ha percorso tutto il centro storico partendo dallo stadio comunale fino al convento di San Francesco. A seguire l’esibizione degli Sbandieratori in Piazza Duomo.