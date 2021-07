“Questo è l’anello”: al via le riprese del corto a Salerno

Willburger: "I giovani ne sono i protagonisti assoluti. Idee come queste vanno sostenute sempre perché sanno puntare al futuro in modo costruttivo"

Al via le riprese del corto “Questo è l’anello” prodotto nell’ambito del progetto “Una banca di racconti”. "Salerno è ancora una volta al centro della scena - ha commentato l'assessore comunale alla Cultura, Antonia Willburger - I giovani ne sono i protagonisti assoluti. Idee come queste vanno sostenute sempre perché sanno puntare al futuro in modo costruttivo", ha concluso l'assessore. Tanta curiosità.