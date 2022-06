"The porn radio show", iniziate le riprese del nuovo cortometraggio del salernitano Vincenzo De Sio

Iniziate le riprese presso i Sinalife Studios di Manhattan del corto-mockumentary "The Porn Radio Show", prodotto e diretto da Vincenzo De Sio. The Maestro inizia una nuova avventura newyorkese affrontando il genere mockumentary che nel gergo del cinema è il finto documentario. La storia è costruita attorno ad uno spettacolo radiofonico hardcore manadato in onda da una piccola radio di quartiere. Equivoci, personaggi fantasiosi, un pizzico di nostalgia degli anni '90 e la voglia di provocare sono i cardini di questa produzione.

Il progetto

"Un progetto artistico nuovo su campi per me totalmente nuovi, il mockumentary, la commedia e la provocazione. Grazie sempre alla forza artistica di New York e al grande gruppo di attori che fa parte di "The Porn Radio Show", queste le parole di De Sio da New York. Protagonista assoluta è l'attrice e stand-up comedian americana Lauren LoGiudice che guiderà la narrazione di questo cortometraggio che con la sua consueta satira vuole rompere gli schemi ed essere a suo modo provocatrice. Insieme a lei la talentuosa Mimi Perez sarà "Scarlet White" personaggio hardcore mistrioso ed intrigante.La distribuzione del cortometraggio è affidata alla Clerks Distribution del regista salernitano Luigi Di Domenico, garanzia assoluta e punto di riferimento nel cinema indie italiano ed americano. La presentazione ufficiale sarà a New York nel mese di luglio. New York City e Salerno ancora unite!