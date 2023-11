Speciale weekend: gli appuntamenti a Salerno e provincia dall'1 al 3 dicembre

Tanti gli eventi in programma per il primo weekend di dicembre. A Salerno è tempo di "Luci d'Artista". Al PalaSele arriva Giorgia. Per gli amanti del cibo arriva la Sagra della Sfrionzola e la Festa dell'olio d'oliva