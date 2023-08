Vacanze in Costiera Amalfitana per Barbara D'Urso: con lei c'è Enzo Miccio

Vacanze in Costiera Amalfitana per Barbara D’Urso. L’ex conduttrice di Canale 5 si è fatta fotografare in compagnia di alcuni amici nella splendida cornice di Vietri sul Mare. Con lei ci sono anche Enzo Miccio, Eva Grimaldi, Angelica Pizzuti e Immacolata Battaglia.

L'uscita da Canale 5

Dopo lo stop arrivato dai vertici di Mediaset, da settembre la D’Urso non condurrà più Pomeriggio Cinque ma al suo posto ci sarà Myrta Merlino, finora alla guida de “L’Aria che tira” su La7. In attesa di decidere quale sarà il suo futuro, la showgirl si è concessa qualche giorno di relax e divertimento con gli amici.