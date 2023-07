Costiera Amalfitana: settimana di relax "blindata" per Naomi Biden e il marito Peter

Naomi Biden, nipote prediletta del presidente degli Stati Uniti, ha trascorso una vacanza in costiera amalfitana. La 29enne primogenita di Hunter Biden, cresciuta sulle ginocchia del nonno masticando fin da bambina pane e politica, si è concessa una settimana di relax col marito Peter Neal, sposato lo scorso 19 novembre con esclusivo ricevimento di nozze proprio alla Casa Bianca (non si vedeva un matrimonio al 1600 di Pennsylvania Avenue dai tempi del presidente Nixon). La coppia è di stanza presso una super suite dell'albergo di lusso Santa Caterina di Amalfi. Laureati alla Columbia Law School lei e alla George Washington University lui, in comunicazione politica, Naomi e Peter si sono incontrati per la prima volta nel 2018 e da li' e' stato amore a prima vista. Nel 2015 Peter ha svolto un tirocinio, prima di lavorare per sei mesi alla campagna elettorale di Hillary Clinton. Lo scorso anno la sorella minore di Naomi, Finnegan, aveva trascorso un periodo di vacanza a Positano tra la fine di aprile e l'inizio di maggio.

Il tour

Sorvegliata a vista da agenti speciali di FBI, servizi segreti americani e poliziotti italiani scelti, tutti rigorosamente in borghese, Naomi e Peter hanno visitato Capri e Ravello, sulle orme di due first lady d'America: Jacqueline Kennedy che nel 1962 a Ravello trascorse una lunga vacanza e Hillary Clinton che vi giunse nel 1994 in occasione del G7 di Napoli per salutare lo scrittore Gore Vidal nella sua Villa Rondinaia. Naomi all'epoca aveva soltanto un anno, e anche lei, ha voluto visitare la suggestiva dimora che oggi è una struttura ricettiva di lusso. A suggestionarla lo studio-museo del grande scrittore americano, dove tutto è stato lasciato esattamente al proprio posto. Naomi ha firmato il libro degli ospiti e seppur in visita privata, il sindaco di Ravello Paolo Vuilleumier le ha dato il benvenuto col vicesindaco Gianluca Mansi, facendole dono di un acquerello che ritrae la piazza Vescovado. Dopo aver visitato il resto della dimora aggrappata alla roccia a strapiombo sul mare, passaggio attraverso il varco interno che dai giardini conduce all'attigua Villa Cimbrone. Dalla terrazza dell'infinito ha esclamato "Amazing!". Poi pranzo al ristorante stellato Il Flauto di Pan, aperto soltanto per gli ospiti, sorvegliati a vista dagli uomini della scorta che con discrezione ben si mimetizzavano tra i visitatori del complesso. La costiera amalfitana si conferma tra le destinazioni più desiderate dagli americani.