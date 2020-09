Covid-19: torna a casa l'attore contagiato, l'appello social alla prudenza

"Un saluto a tutti. Manco da fb da molti mesi: mi era venuta un po' a noia questa piazza virtuale e inoltre una forzata quarantena – nel computo, qualcosa di più – mi ha costretto ricoverato per 46 giorni nel centro Covid di Scafati (un centro di eccellenza): sì, ho contratto il virus. Dal primo settembre sono tornato a casa. Devo recuperare ancora completa capacità respiratoria: il virus mi ha colpito piuttosto duramente ma sono qui a raccontarlo a differenza di qualcuno, compagni di sventura e di reparto, che non ce l'hanno fatta". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Queste le parole di Roberto Lombardi attore e regista salernitano che ha sconfitto il Covid ed è tornato a casa dopo 46 giorni di degenza. "Ho tenuto sempre una condotta rigorosa, rispettosa di decreti e disposizioni ma sono stato, inaspettatamente, imprevedibilmente colpito da quello che potrei definire "fuoco amico". Ahimé, non si può tenere tutto sotto controllo. - ha detto- Vi invito, pertanto, a non abbassare la guardia: il virus è insidioso, posso affermarlo sulla mia pelle, ma sono sufficienti pochi accorgimenti per difendersi: mascherina, distanza quando occorre (soprattutto quando sono gli altri a non adottare ripari), lavarsi le mani appena tornati a casa. Vi auguro un buon fine settimana, intanto continuerò a frequentare fb con molta parsimonia".