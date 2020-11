"Se avessi indossato la mascherina, non sarebbe successo": il commovente post di un salernitano 13enne, positivo al Covid

Quanto è brutto stare da soli in una stanza: non uscire, non stare con la tua famiglia, non vedere gli amici. E delle volte mi chiedo perchè non indossavo la mascherina...

Lo ha scritto in un post su Facebook un giovanissimo salernitano risultato positivo al Covid-19. Il tredicenne si trova in isolamento domiciliare mentre, purtroppo, un suo familiare, a sua volta contagiato, è ricoverato in ospedale.

Sentito, il pensiero espresso sul social dal ragazzino che si dà forza ricordando a se stesso che tutto passerà e, presto, potrà lasciarsi alle spalle questa difficile esperienza. Significativa, matura e d'esempio per i suoi coetanei, la sua ammissione di colpa in merito al mancato rispetto di alcune norme anti-Covid previste, come l'indossare sempre la mascherina. Innumerevoli, i like e i messaggi di incoraggiamento al giovane salernitano che sta combattendo la sua battaglia contro il Covid.