Positivi dopo un week-end con gli amici di sempre, la testimonianza di Gennaro D'Andria: "Ci siamo autoisolati immediatamente"

"Accelerare l'elaborazione dei risultati dei tamponi da parte dell'Asl e dimostrare senso di responsabiltà da parte di tutti": questo il doppio appello di Gennaro D'Andria di Pellezzano che ha scoperto di essere positivo al Covid-19 insieme alla moglie, Marialuisa Ferrigno e a due amici, Valentino Carino e Daniela Miceli. Caso sospetto, intanto, anche suo figlio. A raccontarci la sua esperienza, lo stesso D'Andria:

Lo scorso week-end siamo usciti per una passeggiata e siamo andati a pranzo con gli amici di sempre: dal lunedì, contemporaneamente, tre di noi 4, poi accertati positivi, siamo stati colpiti da sintomi influenzali, quali febbre e tosse. Così ci siamo immediatamente isolati in attesa dei tamponi, ognuno non recandosi nei propri ambienti lavorativi in via precauzionale: mercoledì ci siamo sottoposti ai tamponi e solo lunedì abbiamo saputo della positività. Sostanzialmente abbiamo scoperto di essere stati contagiati dopo 4 giorni di febbre alta e sintomi: ora stiamo molto meglio.

Sarebbe opportuno, quindi, che entro 48 ore l'Asl comunicasse i risultati anche per consentire una diagnosi immediata e una cura corretta e, in caso di problemi seri, per permettere al paziente di poter essere accolto idoneamente in eventuali strutture ospedaliere che, senza conoscere l'esito dei tamponi, non attivano la procedura per contagiati da Covid, ovviamente.