Paletti e restrizioni spengono le luci di teatri e musei: raduni on line al tempo del Covid

Covid non fa rima con cultura né con socialità. I teatri hanno chiuso il sipario, i musei attendono tempi migliori, le libroteche garantiscono affluenza contigentata di bambini e famiglie. Ci sono gli sforzi, i sospiri, i paletti, le restrizioni: tutto viaggia a rilento, sul palcoscenico, in misura inversamente proporzionale al Coronavirus che è sempre in agguato. L'Italia divisa in zone gialle, arancioni e rosse, in base ai giorni e alla curva epidemiologica, non favorisce una serena programmazione delle attività dedicate allo svago e al relax. Non fanno eccezione le escursioni.

I dettagli

"Salvo ripensamenti dell'ultima ora, saremo in zona gialla fino all'8 gennaio", scrivono gli organizzatori della ciaspolata programmato sul Lago Laceno, venerdì. Tutto limitato a 10 persone. In attesa dei saldi, che in Campania partiranno l'11 gennaio, sarà possibile dedicarsi l'8 gennaio ai primi acquisti, anzi agli ultimi prima del weekend, visto che poi cambierà di nuovo il colore e bisognerà tener conto di nuovi impedimenti.

Gli eventi on line

Il 7 gennaio è possibile ancora godere on line della visita alla mostra presepiale organizzata a Giffoni Valle Piana. Al FRaC di Baronissi, invece, proseguono le mostre e gli organizzatori hanno diffuso le informazioni utili per visitarle in modalità virtuale. Dopo i cenoni di Natale e Capodanno, è possibile recuperare tempra e forma fisica cimentendosi anche negli esercizi in casa. Ecco una guida utile per la palestra on line.

La foto che pubblichiamo è tratta dalla pagina Facebook "Il Duomo Trekking"