Salerno, nasce il gruppo Fb "Genitori Sì alla Didattica a distanza"

C’è chi dice no ma c’è anche chi dice si: nella fattispecie chi dice si alla Didattica a Distanza, in questa delicata fase dell’anno scolastico. E’ nato, da qualche giorno, riscuotendo un discreto successo di adesione, il Gruppo Fb “Genitori Salerno Si alla Dad", un vero e proprio movimento convinto che la riapertura in presenza delle scuole debba avvenire solo a determinate condizioni di sicurezza.

La tutela degli studenti

Il Gruppo nasce dalla preoccupazione di tanti genitori per la ripresa della scuola in presenza. “Tutti - spiegano i promotori - siamo consapevoli del valore della didattica in presenza in tempi ordinari. In tempi di Covid, tuttavia, la garanzia per la salute e la stessa continuità delle attività scolastiche possono essere assicurate solo dalla permanenza della modalità della didattica a distanza o didattica digitale integrata”.