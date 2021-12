Covid e spesa a domicilio: aumentano i positivi, Salerno rafforza la catena di solidarietà

Il momento è delicato, la catena di solidarietà non può venir meno: 65 nuovi positivi sono stati rilevati nell'ultimo bollettino cittadino, che ha sommato i contagi rilevati dal laboratorio del Ruggi e dei centri privati accreditati. Inoltre il Comune di Salerno ha rinviato a data da destinarsi i concerti fissati a Capodanno, nel teatro municipale Giuseppe Verdi, e stamattina a Palazzo di Città si è svolta anche una riunione per fare il punto sul quadro epidemiologico e per rafforzare i presidi, gli hub vaccinali. Prosegue la spesa a domicilio, allo scopo di far fronte ai disagi di molte persone - famiglie, in tanti casi - in isolamento.

I punti vendita ed i numeri utili

La consegna a domicilio resta attiva presso il supermercato a marchio Sisa di via Iannelli, a Salerno. Si può ordinare contattando telefonicamente il punto vendita oppure inviando un messaggio su whatsapp al numero 3922262925. Il titolare ha messo a disposizione anche il numero 0892145832. E' necessario sempre riportare cognome, indirizzo, lista della spesa. Il pagamento avviene alla consegna ed è possibile pagare in contanti. Bancomat disponibile. Alla consegna verrà esibito lo scontrino con l’intestazione dell’azienda e indirizzo. Reparti disponibili: gastronomia, macelleria, ortofrutta e anche piatti pronti. La spesa viene consegnata in ogni zona di Salerno. Dodeca, nuovo punto vendita attivo in via Picenza, a Mariconda, attiverà il servizio di spesa a domicilio da gennaio. Carrefour Market di via Posidonia a Pastena (089753797) è un altro avamposto della zona orientale. Pick Up di via Madonna di Fatima, a Pastena, telefono 0899308902, svolge il servizio di consegna a domicilio affidandosi a terzi. In via Martiri Ungheresi, ecco la risposta del titolare di Delicatezze Casaburi: "E' rimasto tutto invariato, è un servizio che svolgiamo ancora e la consegna avviene con le consuete modalità, attraverso un'azienda terza, Salerno Bikers". Telefono 089752664. Servizio attivo nei punti vendita Iacovazzo in via Zanotti Bianco, a Pastena, e via Robertelli, a Torrione. Il numero telefonico è 089336317. Globo e Alfonsino Delivery per Carrefour, che solitamente portano il pranzo e la cena dei ristoranti a casa dei clienti, hanno attivato in questo momento di particolare necessità anche la spesa a domicilio. E' possibile scaricare l'app, iscriversi in piattaforma e prenotare anche la spesa presso il punto vendita Conad, a Fuorni.

Centro città e rioni collinari

Maxi Sidis di via Valerio Laspro. Attivo dal lunedì al sabato. E’ compreso il giovedì pomeriggio, è esclusa la domenica. Telefono 0898423724. Per quanto riguarda la spesa a domicilio, non è più possibile rifornirsi presso Surgelati piazza Malta di Forte Domenico. "Telefono 089225163, la risposta: "Possono inviare terze persone a ritirare ma purtroppo, in questo particolare momento di acquisti a raffica per le festività natalizie, siamo oberati nel punto vendita e non riusciamo ad ottemperare a tutte le richieste che giungono". Al numero telefonico 3343587521 risponde il titolare del Minimarket Da Nello, in via Brignano Inferiore: "Copriamo le zone di Brignano e Casa Manzo. Apertura dalle 7.30 alle 14 e dalle ore 17 alle 20. Chiusi l'1 gennaio, aperti il 2".