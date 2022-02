Covid e vaccinazioni: il Forum dei Giovani di Acerno coordina le attività

Si è svolta sabato 19 febbraio ad Acerno, presso il Poliambulatorio Asl, la seconda giornata vaccinale aperta a tutti i cittadini dai 5 anni di età. Particolare entusiasmo tra i bambini e i genitori che sono stati accolti da due ospiti speciali, le mascotte. Ai bambini è stato consegnato un attestato di coraggio per aver affrontato con forza e determinazione il vaccino e il periodo particolare che abbiamo vissuto.

Le tappe

Nella prima giornata vaccinale, tenutasi il 29 gennaio, si è sviluppata una sinergia tra i giovani, il Comune di Acerno, la Medicina di Base rappresentata dal dottore Di Giacomo e dall'infermiera Rosa Ferrante, l'ASL di Salerno - Distretto Sanitario 68 nella persona della Dottoressa Delli Santi, i Carabinieri della locale stazione e la Polizia Municipale di Acerno che ha portato a somministrare oltre 300 dosi di vaccino, tra cui vaccinazioni a domicilio per le persone anziane e/o disabili e per persone agli arresti domiciliari. Soddisfatto il Direttivo del Forum dei Giovani, composto dal Coordinatore Pierpaolo Cerasuolo e da Maria Trotta, Vincenzo Pacifico e Francesco Leo."Visti i risultati - spiega Pacifico - è stata di particolare importanza la campagna di sensibilizzazione realizzata dal Forum mediante materiale informativo e video per i più piccoli e per i loro genitori in cui sono intervenuti professionisti del posto, tra cui l'infermiera Ferrante e la fisioterapista Napolitano. Ringrazio a nome nostro tutti coloro che hanno partecipato alle giornate vaccinali, per sconfiggere il Covid è necessario vaccinarsi!“