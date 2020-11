“Più forti di chi ci vuole morti…a presto!”: il messaggio del bar "Duemila Cafè" alla città

“Più forti di chi ci vuole morti…a presto!”. E’ lo striscione che, nelle ultime ore, è stato affisso da Luca D’Alessandro, titolare del bar Duemila Cafè, situato in via Martiri Ungheresi, nel quartiere Pastena di Salerno.

La sfida al virus

Un messaggio di fiducia per dire a tutti di non mollare e resistere, nella consapevolezza che alla fine si riuscirà a vincere la “partita” contro il Covid-19. “Siamo abituati alle salite e quindi a non mollare mai” dice Luca.