Sono in corso in questi giorni i lavori di pavimentazione di un terrazzino nel settore 6 del Crescent di Salerno. Come noto, tale settore dovrebbe essere destinato ad ospitare attività ricettive ed uffici. Dunque non è escluso che i lavori in questione siano legati all'apertura di un nuovo locale.

(Foto di Antonio Capuano)